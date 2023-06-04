TFF 1. Lig'de play-off finalinin adı kondu

Bodrumspor, TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 18:18
TFF 1. Lig'de play-off finalinin adı kondu
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TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş karşılaşmasında Bodrumspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçı Bodrumspor 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 90+1'de Üzeyir Ergün ve 90+8'de Süleyman Özdamar attı.

FİNAL PERŞEMBE GÜNÜ

Bu sonucun ardından ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Bodrumspor, toplamda 2-1'lik skorla finale yükseldi. Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ise Süper Lig şansını kaçırdı.

Bodrumspor, finalde 8 Haziran Perşembe günü Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.


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