TFF 1. Lig'de play-off finalinin adı kondu
Bodrumspor, TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş karşılaşmasında Bodrumspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçı Bodrumspor 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 90+1'de Üzeyir Ergün ve 90+8'de Süleyman Özdamar attı.
FİNAL PERŞEMBE GÜNÜ
Bu sonucun ardından ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Bodrumspor, toplamda 2-1'lik skorla finale yükseldi. Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ise Süper Lig şansını kaçırdı.
Bodrumspor, finalde 8 Haziran Perşembe günü Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.
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