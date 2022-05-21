TFF 1. Lig'de play-off yarı final maç programı belli oldu
TFF 1. Lig'de play-off yarı final maç programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmaların 25 Mayıs Çarşamba ve 29 Mayıs Pazar günleri oynanacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor - İstanbulspor ve Eyüpspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor'un eşleşmelerinin olduğu play-off yarı final ilk karşılaşmaları 25 Mayıs'ta, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs'ta oynanacak.
Play-off yarı final maç programı şu şekilde:
25 Mayıs Çarşamba:
18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Kazım Karabekir)
21.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eyüp)
29 Mayıs Pazar
15.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)
18.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
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