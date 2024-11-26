TFF, 13. hafta VAR kayıtlarını paylaştı!
TFF, Süper Lig'de 13. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 13. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Açıklanan kayıtlarda Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçındaki kırmızı kart uyarısı yer aldı.
VAR: Ali Hocam, Ali Hocam. VAR konuşuyor.
HAKEM: Evet, dinliyorum.
VAR: Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.
HAKEM: Evet.
VAR: Bu temas noktasında başlıyoruz.
HAKEM: Evet, görüyorum şu an.
VAR: Bir açı daha var.
HAKEM: Normal hızda oynatır mısın bir Özgür abi?
VAR: Tamam, peki.
HAKEM: Evet, buradan. En son bu açıdan. Normal yavaş bu açıdan. Yukarıdaki açıdan Tight'tan.
VAR: Burada dağılıyor çünkü.
HAKEM: Bekle, yavaş. Tamam tamam, yavaş yavaş göster şimdi buradan bana.
VAR: Diğer açıları istersen hızlı oynatayım.
VAR: Diğer açıyı da göster.
İşte haftanın VAR kaydı:
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