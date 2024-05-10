TFF 2. Lig play-off maçlarında tur atlayan takımlar belli oldu

Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:39

Güncelleme: 10.05.2024 - 09:39

TFF 2. Lig play-off 1. turu oynanan 4 mücadele ile tamamlandı.

15:30 seansında rakiplerini yenen 1461 Trabzon FK ve Alagöz Holding Iğdır FK tur atladı.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

1461 Trabzon FK-Ankaraspor: 4-1

Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor. 1-0

20:00 seansında ise rakiplerini yenen Anagold 24Erzincanspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu, 1461 Trabzon FK ve Alagöz Holding Iğdır FK'nin ardından 2. tura yükselen diğer takımlar oldu.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

Bucaspor 1928-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1

Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK: 3-2 (Uzatmalarda)