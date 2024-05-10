TFF 2. Lig play-off maçlarında tur atlayan takımlar belli oldu
TFF 2. Lig Play-off 1. turunda dört maç oynandı. İşte alınan sonuçlar...
TFF 2. Lig play-off 1. turu oynanan 4 mücadele ile tamamlandı.
15:30 seansında rakiplerini yenen 1461 Trabzon FK ve Alagöz Holding Iğdır FK tur atladı.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
1461 Trabzon FK-Ankaraspor: 4-1
Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor. 1-0
20:00 seansında ise rakiplerini yenen Anagold 24Erzincanspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu, 1461 Trabzon FK ve Alagöz Holding Iğdır FK'nin ardından 2. tura yükselen diğer takımlar oldu.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
Bucaspor 1928-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1
Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK: 3-2 (Uzatmalarda)
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