TFF 2. Lig play-off maçlarında tur atlayan takımlar belli oldu

TFF 2. Lig Play-off 1. turunda dört maç oynandı. İşte alınan sonuçlar...

AA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:39
TFF 2. Lig play-off maçlarında tur atlayan takımlar belli oldu
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TFF 2. Lig play-off 1. turu oynanan 4 mücadele ile tamamlandı.

15:30 seansında rakiplerini yenen 1461 Trabzon FK ve Alagöz Holding Iğdır FK tur atladı.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

1461 Trabzon FK-Ankaraspor: 4-1

Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor. 1-0

20:00 seansında ise rakiplerini yenen Anagold 24Erzincanspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu, 1461 Trabzon FK ve Alagöz Holding Iğdır FK'nin ardından 2. tura yükselen diğer takımlar oldu.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

Bucaspor 1928-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1

Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK: 3-2 (Uzatmalarda)


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