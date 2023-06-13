Son Dakika: TFF, 2022-23 sezonunun tescil edildiği açıkladı
Son dakika... TFF; Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası'nın tescil edildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022/23 sezonunun tescil edildiğini duyurdu.
TFF, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının tescil edildiği açıkladı.
TFF tarafından yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:
"2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince tesciline karar verilmiştir."
Açıklamanın tamamı:
TFF Spor Toto Süper Lig süper lig Spor Toto 1. Lig türkiye futbol federasyonu Türkiye Kupası ziraat türkiye kupası
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu kabineden sonra oradan da çıkartıldı
- Fatih Portakal'a sosyal medyada 'pişkin' tepkisi
- Kılıçdaroğlu: 'Gemiyi limana ben götüreceğim'
- İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt
- Ekonomiden de kaçaklardan da büyük bir sorun var
- Mahsun Kırmızıgül film davasını kazandı
- Hizbullah tepkisine ceza
- Bahçeli'den '100 il 1000 ilçe' mesajı
- 'Kontrgerilla'nın kuruluş belgesi ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu Özel’e destek verebilir!