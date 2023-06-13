Son Dakika: TFF, 2022-23 sezonunun tescil edildiği açıkladı

Yayınlanma: 13.06.2023 - 19:15

Güncelleme: 13.06.2023 - 19:17

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022/23 sezonunun tescil edildiğini duyurdu.

TFF, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının tescil edildiği açıkladı.

TFF tarafından yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince tesciline karar verilmiştir."

Açıklamanın tamamı: