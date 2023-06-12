Belediye Derincespor TFF 2. Lig'e yükseldi

Belediye Derincespor, TFF 3. Lig play-off finalinde 52 Orduspor'u penaltılarda mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen takım oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2023 - 22:24
Belediye Derincespor TFF 2. Lig'e yükseldi
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TFF 3. Lig yükselme play-off finalinde Belediye Derincespor ile 52 Orduspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Belediye Derincespor penaltı atışları sonucu 5-4'lük skorla kazandı.

Batuhan Er'in 65. dakikada attığı golle öne geçen 52 Orduspor bu skoru koruyamadı ve 82. dakikada Özgen Erdem'in kendi kalesine attığı golle skora eşitlik geldi ve 90 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi.

KAZANANI PENALTILAR BELİRLEDİ

Uzatma devresinde iki takımın karşılıklı ataklarıyla geçen müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.

Penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 üstünlük kuran Belediye Derincespor, bu sonuçla birlikte TFF 2. Lig'e yükseldi. 


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