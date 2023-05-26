TFF 3. Lig 2. grupta play-off ikinci tur eşleşmeleri belli oldu
TFF 3. Lig'de play-off ikinci turuna yükselen takımlar; Karaman FK ve Orduspor 1967 oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup play-off mücadelesinde normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 yenen Karaman FK, adını yarı finale yazdırdı.
Kemal Kaynaş Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı ve normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçın uzatma bölümünde bulduğu golle rakibini 2-1 yenen ev sahibi takım, bir üst tura çıktı.
TFF 3. Lig 2. Grup play-off'un bir diğer mücadelesinde Orduspor 1967, konuk ettiği Kuşadasıspor'u 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yeni Ordu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 2-2 eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi ekip, müsabakanın ikinci yarısında bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. Orduspor 1967, yarı finalde Karaman FK'nin rakibi oldu.
PROGRAM AÇIKLANDI
TFF 3. Lig 2. Grup'ta play-off ikinci tur müsabaka programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmede program şöyle:
1 Haziran Perşembe:
16.00 Karaman FK-Orduspor 1967 (Kemal Kaynaş)
6 Haziran Salı:
20.00 Orduspor 1967-Karaman FK (Yeni Ordu)
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