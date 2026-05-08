TFF açıkladı: Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 33. haftasında tüm maçlar 9 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Beşiktaş-Trabzonspor derbisine sahne olacak haftada Galatasaray sahasında Antalyaspor'la, Fenerbahçe ise Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

SÜPER LİG'DE TÜM MAÇLAR AYNI SAATTE

Süper Lig'in 33. haftasındaki tüm maçlar 20.00'de başlayacak. Ligin 33. haftasındaki maçlar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden karşılaşmalarda görev alacak hakemler duyuruldu.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR DERBİSİNİN HAKEMİ AÇIKLANDI

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Trabzonspor derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Süper Lig'in 33. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şöyle: