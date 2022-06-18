TFF açıkladı: Harcama limitlerindeki sapma oranı yüzde 40'a çıkarıldı

18 Haziran 2022 Cumartesi, 21:54

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu (TFF) Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva’da toplandı.

Toplantının başlangıcında kulüpleri temsilen bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüplerin görüş ve önerilerini ileterek, TFF’nin yeni yönetimine başarılar diledi.

Düzenlenen toplantıda TFF yabancı oyuncu sayısına dair aldığı kararın yanı sıra harcama limitleri ile ilgili de bir açıklama yaptı. TFF'nin aldığı karara göre, harcama limitleri ile ilgili daha önce yüzde 15 olan sapma oranı 22-23 sezonunda yüzde 40 olarak belirlendi.