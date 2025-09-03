Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF açıkladı: İşte erteleme maçlarının tarihleri!

3.09.2025 19:20:00
Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'de ertelenen maçların oynanacağı tarihler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de, Avrupa'da ön eleme oynayan temsilcilerimizin birçok maçı ertelendi.

Fenerbahçe, Başakşehir, Samsunspor ve Beşiktaş'ın ertelenen bazı maçlarının hangi tarihlerde oynanacağı TFF tarafından duyuruldu.

İşte erteleme maçlarının programı:

17 Eylül Çarşamba:

Fenerbahçe - Alanyaspor  20:00

Samsunspor - Kasımpaşa  20:00

Fatih Karagümrük - Rams Başakşehir  20:00

24 Eylül Çarşamba:

Kayserispor - Beşiktaş  20:00

Üçüncü haftada ertelenen TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir mücadelelerinin oynanacağı tarihler, daha sonra ilan edilecek.

