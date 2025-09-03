TFF açıkladı: İşte erteleme maçlarının tarihleri!

Trendyol Süper Lig'de, Avrupa'da ön eleme oynayan temsilcilerimizin birçok maçı ertelendi.

Fenerbahçe, Başakşehir, Samsunspor ve Beşiktaş'ın ertelenen bazı maçlarının hangi tarihlerde oynanacağı TFF tarafından duyuruldu.

İşte erteleme maçlarının programı:

17 Eylül Çarşamba:

Fenerbahçe - Alanyaspor 20:00

Samsunspor - Kasımpaşa 20:00

Fatih Karagümrük - Rams Başakşehir 20:00

24 Eylül Çarşamba:

Kayserispor - Beşiktaş 20:00

Üçüncü haftada ertelenen TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir mücadelelerinin oynanacağı tarihler, daha sonra ilan edilecek.