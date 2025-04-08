TFF açıkladı: İşte Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını yayımladı.

TFF açıkladı: İşte Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 20:08

Süper Lig'de geride kalan 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

TFF'nin resmi YouTube kanalında yayımlanan videoda; Adana Demirspor-Kayserispor, Çaykur Rizespor-Sivasspor, Antalyaspor-Samsunspor ve Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmalarındaki pozisyonlar yer aldı.

İşte haftanın VAR kayıtları:


Etiketler: #TFF #VAR Kayıtları #süper lig

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