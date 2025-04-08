TFF açıkladı: İşte Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını yayımladı.
Süper Lig'de geride kalan 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
TFF'nin resmi YouTube kanalında yayımlanan videoda; Adana Demirspor-Kayserispor, Çaykur Rizespor-Sivasspor, Antalyaspor-Samsunspor ve Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmalarındaki pozisyonlar yer aldı.
İşte haftanın VAR kayıtları:
Etiketler: #TFF #VAR Kayıtları #süper lig
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