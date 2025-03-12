TFF açıkladı: Süper Lig'de 2 derbinin tarihi belli oldu!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 15:51

Güncelleme: 12.03.2025 - 15:51

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 29. ve 30. haftalarının maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Trabzonspor maçlarının tarihleri netlik kazandı.

Trendyol Süper Lig'de 29 ve 30. haftaların maç programı şöyle: