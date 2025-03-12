TFF açıkladı: Süper Lig'de 2 derbinin tarihi belli oldu!
Süper Lig'de 29. 30. haftanın maç programı açıklandı. Buna göre, Beşiktaş-Galatasaray ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarının tarihleri de belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 29. ve 30. haftalarının maç programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Trabzonspor maçlarının tarihleri netlik kazandı.
Trendyol Süper Lig'de 29 ve 30. haftaların maç programı şöyle:
Etiketler: #galatasaray #beşiktaş #fenerbahçe #trabzonspor
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