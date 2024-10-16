TFF açıkladı: Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 9. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

TFF açıkladı: Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2024 - 16:23

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak mücadelelerde görev yapacak hakemleri duyurdu.

Süper Lig'in 9. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:

19 Ekim Cumartesi

13:30 Kayserispor - Gaziantep FK: Halil Umut Meler

16:00 Trabzonspor - Başakşehir: Zorbay Küçük

19:00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan

19:00 Eyüpspor - Göztepe: Turgut Doman

20 Ekim Pazar

13:30 Sivasspor - Hatayspor: Mehmet Türkmen

16:00 Beşiktaş - Konyaspor: Kadir Sağlam

19:00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın

19:00 Samsunspor - Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu

21 Ekim Pazartesi

20:00 Bodrum FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır


Etiketler: #TFF #MHK #hakem #süper lig

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