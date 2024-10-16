TFF açıkladı: Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 9. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak mücadelelerde görev yapacak hakemleri duyurdu.
Süper Lig'in 9. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:
19 Ekim Cumartesi
13:30 Kayserispor - Gaziantep FK: Halil Umut Meler
16:00 Trabzonspor - Başakşehir: Zorbay Küçük
19:00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan
19:00 Eyüpspor - Göztepe: Turgut Doman
20 Ekim Pazar
13:30 Sivasspor - Hatayspor: Mehmet Türkmen
16:00 Beşiktaş - Konyaspor: Kadir Sağlam
19:00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın
19:00 Samsunspor - Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu
21 Ekim Pazartesi
20:00 Bodrum FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
Etiketler: #TFF #MHK #hakem #süper lig
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