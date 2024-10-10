Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu!
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını açıkladı. Süper Lig ekibinin yükselişi listeye damga vurgu.
Son 1 yılın verilerini baz alan Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. Listenin ilk 25 sırasında tek Türk takımı yer alırken Samsunspor'un 124 basamaklık yükselişi dikkat çekti.
İşte IFFHS'ye göre dünyanın en iyi takımları listesi:
1- Real Madrid
2- Manchester City
3- Bayer Leverkusen
4- Atalanta
5- Atletico Madrid
6- Borussia Dortmund
7- Bayern Münih
8- Botafogo
9- Atletico Mineiro
10- Barcelona (Barcelona 10. sırayı Flamengo, PSG ve Liverpool ile paylaşıyor)
25- Fenerbahçe
Önceki sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçta 4 puan topladı.
52- Galatasaray
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 maçta 4 puan topladı.
105- Beşiktaş
Önceki sezonu Türkiye Kupası ve Süper Kupa ile tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı iki maçta da puan alamadı.
115- Trabzonspor
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde St. Gallen'e elenerek Avrupa'ya veda eden Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 1 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.
285- Samsunspor
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Samsunspor, listede 124 basamak yükselerek dikkat çekti.
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