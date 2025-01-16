TFF açıkladı! Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber
Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezası kararını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezasını onadı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle sarı-kırmızılı kulübe verilen 300 bin liranın yanı sıra merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle kesilen 495 bin liralık cezayı onadı.
Etiketler: #Tahkim Kurulu #TFF #galatasaray
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