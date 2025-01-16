TFF açıkladı! Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber

Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezası kararını onadı.

TFF açıkladı! Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2025 - 20:43

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle sarı-kırmızılı kulübe verilen 300 bin liranın yanı sıra merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle kesilen 495 bin liralık cezayı onadı.


Etiketler: #Tahkim Kurulu #TFF #galatasaray
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