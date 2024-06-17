TFF Başkanı Büyükekşi'den destek çağrısı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Euro 2024'te yer alan A Milli Takım için destek istedi.
A Milli Takım, Euro 2024'te ilk maçına yarın Gürcistan karşısında çıkacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, maç öncesinde TRT Spor'a konuşarak milli takım için destek istedi.
"Türkiye'nin 85 milyon vatandaşı, tüm Türkiye, dört gözle bu maçı, bu heyecanı bekliyor. Tüm vatandaşlarımıza çifte bayram yaşatmak istiyoruz. Gruptan çıkmak ilk amacımız. Yarınki maçı kazanmak istiyoruz. İnşallah bu konuda vatandaşlarımızın duasını bekliyoruz. Gruptan çıkacağımızı ümit ediyoruz. 2024 Avrupa Şampiyonası'na lider olarak katıldık, inşallah burada da gruptan çıkacak puanlar almak ve gruptan çıkmak istiyoruz. Halkımızın bizi gerek stadyumda gerek ekranları başında bizleri desteklemesini istiyoruz. Milli takımı destekleyecek taraftarlarımızın herhangi başka bir forma değil, kırmızı forma giyerek gelmesini istiyoruz. Taraftarlarımızdan tek yürek olarak "Türkiye, Türkiye" diye tribünleri inletmesini istiyoruz. Buraya 150 bin Türk bayrağı getirdik. Dağıtılacak bayraklarımız. İnşallah bu turnuva sonunda çok güzel sonuçlarla ülkemize döneriz. Bu bayramda tüm vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek, onlarla birlikte sevinmek istiyoruz."
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