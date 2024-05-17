TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bu yıl 74.'sü düzenlenen FIFA Kongresi'nde FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 12:21
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi
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TFF'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte başlattığı "Dersimiz Futbol" projesiyle ilk günden bu yana yakından ilgilenen FIFA Başkanı Infantino, 1 milyon hedefiyle çıkılan ve 16 pilot ilde 6 ay gibi kısa bir sürede 500 bin öğrenciye ulaşılan çalışma hakkında detaylı bilgi aldı.

"DESTEK VERMEKTEN DOLAYI MUTLUYUZ"

Başkan Infantino, FIFA olarak erken yaşlarda çocukları futbolla buluşturmayı çok önemsediklerinin altını çizerek, "TFF'nin Dersimiz Futbol projesi çok önemli ve güzel bir proje. FIFA olarak bu projeye destek verdiğimiz için çok memnunuz" diye konuştu. 74. FIFA Kongresi'nde Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Taner Senseven ile Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları temsil etti.

FIFA KONGRESİ'NDE ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki FIFA Kongresi'nde bir dizi önemli kararlara imza atıldı. Filistin Futbol Federasyonu'nun, İsrail Futbol Federasyonu'nun üyeliğinin askıya alınması ile ilgili başvurusu üzerine FIFA Konseyine sunulmak üzere iki ay içinde bir rapor hazırlanması ve bu raporun değerlendirilmesi amacıyla FIFA Konseyinin olağan toplantı zamanını beklemeden toplanması kararına varıldı. Irkçılığa karşı ortak tavır gösterilerek birlikte hareket edilmesi de karara bağlandı. Geçmiş dönem ve gelecek dönem bütçelerinin onaylandığı Genel Kurulda yapılan oylama sonucu Brezilya, 2027 Kadınlar Dünya Kuoası'na ev sahipliği yapma hakkı kazandı.


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