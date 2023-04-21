TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den bayram mesajı
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yarın başlayacak Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı paylaştı.
Federasyonun internet sitesinde yer alan kutlama mesajında başkan Büyükekşi, "Ramazan Bayramı'nın milletimize, tüm Müslüman alemine hayırlar getirmesini, özellikle futbol camiası açısından da Türk futbolu için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
"Bizim zaman zaman en büyük eksikliğini gördüğümüz şey; birlik, beraberlik, dayanışma." diyen Büyükekşi, "Bayramlar bunun için bir vesile. Birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmayı öne çıkarabilirsek, bizim için büyük bir fırsat olacağını düşünüyorum. Bütün futbol ailesinin, futbolcularıyla, başkanlarıyla, federasyonuyla, hakemleriyle ve diğer paydaşlarıyla bir arada güzel bir bayram geçirmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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