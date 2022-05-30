TFF Başkanı Servet Yardımcı: 'Avrupa'dan men olmayacak'

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:28

TFF Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Türk kulüplerinin Avrupa'da ceza alacağı iddialarına cevap verdi.

Akşam'ın haberine göre, Türk kulüplerinin UEFA ile bu konuda yaptığı görüşmelerde önemli bir rol oynayan Yardımcı, önemli açıklamalar yaptı:

"Görüşmelere bizzat katılarak federasyon olarak kulüplere inandığımızı ve arkalarında olduğumuzu gösterdik. FFP Komitesi başkanıyla UEFA ve FIFA'da önceden beraber çalıştık. Kulüpler açısından bu daha rahat sunum yapma imkanı sundu. Zaman zaman UEFA'dan men cezası geleceği iddia ediliyor. Böyle bir durum yok. UEFA, Türk kulüplerinin kendi turnuvalarında oynamasını her zaman ister ve destekler."

"ORTAK AKIL VE BİRLİKTELİK"

"Dünyanın yaşadığı pandemi, küresel futbol ekonomisini çok olumsuz şekilde etkiledi. Önümüzdeki süreç de futbol ekonomisi için kolay olmayacak. UEFA - TFF - Kulüpler ekseninde gelir artırıcı çalışmalar yapılacak. En azından pandemi öncesindeki gelirler yakalanırsa; bu bile rahat nefes almaya yardımcı olacak. Bu süreci ancak ortak akılla hareket edersek atlatabiliriz. Futbol ailesi olarak gerilimi düşürüp asıl problemlere odaklanmalıyız. Tecrübemiz bu süreci atlatmamıza yardımcı olacak."