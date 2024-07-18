TFF başkanlığına aday olacak mı? Göksel Gümüşdağ'dan iddialara yanıt!

Süper Lig ekibi Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimli genel kurulu hakkında konuştu. Gümüşdağ, adaylık iddialarına ilişkin, "TFF Başkanı olmak gibi şimdilik bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2024 - 12:21
TFF başkanlığına aday olacak mı? Göksel Gümüşdağ'dan iddialara yanıt!
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Rams Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi öncesi açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ, "Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu futbolun içerisinden gelen insanlar. İki başkanı dinleyeceğiz, futbol lehine bir karar verilecek. Buna inanıyorum" dedi.

"EN TEMEL SORUN..."

"Önce şu bütün camiaları birleştirmemiz lazım. Kavga ve gürültü bitmeli, futbolun sorunlarına odaklanmalıyız" diyen Gümüşdağ, "Geçen sene futbol çok gerildi, hepimiz farkındayız. Eskisi gibi takımlar bir arada olmalı. Marka değeri, sevgi ve kardeşlikten uzaklaştık. Önce bir araya gelmeliyiz. En büyük temel sorun bu" ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ, "Finansal olarak gelirlerimizi arttırmalıyız. MHK gençleştirilmeli, orası yapılandırılmalı. Ancak en temel sorun kavgaların bitmesi" açıklamasını yaptı.

ADAYLIK İDDİALARINA YANIT

Göksel Gümüşdağ, "TFF Başkanı olmak gibi şimdilik bir düşüncem yok. Zaman ne gösterir bilemem" sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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