TFF, Beşiktaş - Trabzonspor maçının tarihini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de iki haftanın programını duyurdu. Buna göre, 24. haftadaki Beşiktaş - Trabzon maçı 4 Şubat Pazar günü 19'da oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2024 - 17:16
TFF, Beşiktaş - Trabzonspor maçının tarihini açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de Süper Lig'de 24. ve 25. haftanın programını açıkladı. 

Trendyol Süper Ligde 24 ve 25. Hafta müsabakalarının programı belli oldu.

Karşılaşmaların programları şöyle:


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