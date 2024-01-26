TFF, Beşiktaş - Trabzonspor maçının tarihini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de iki haftanın programını duyurdu. Buna göre, 24. haftadaki Beşiktaş - Trabzon maçı 4 Şubat Pazar günü 19'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de Süper Lig'de 24. ve 25. haftanın programını açıkladı.
Trendyol Süper Ligde 24 ve 25. Hafta müsabakalarının programı belli oldu.
Karşılaşmaların programları şöyle:
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