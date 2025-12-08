Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.12.2025 17:22:00
TFF'den bahis soruşturması: 197 futbolcu PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis operasyonu kapsamında 197 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

TFF, 197 amatör futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin "A Takım" listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen isimler şu şekilde:

Image

Image

Image

Image

Image

 

