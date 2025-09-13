Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.09.2025 12:59:00
TFF'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçına saat değişikliği!

TFF, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket finaliyle çakışmaması adına saat 19.00'a alındığını açıkladı.

Süper Lig'de yarın oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının başlama saati, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025'teki final maçı dolayısıyla saat 19.00'a alındı.

