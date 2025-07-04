TFF'den transfere etki edecek karar: 8 futbolcuya yükseltildi!

TFF, 2025/2026 sezonunda ulusal transferde kulüplerin 6 futbolcuyu kiralık olarak transfer etmelerine ve yine 6 futbolcuyu kiralık olarak göndermelerine izin vermişti. TFF Yönetim Kurulu'nun önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda bu konuyla ilgili değişikliğe gidildi.

NTV Spor'da yer alan habere göre yapılan değişiklik sonucu bu sayı 2025/2026 sezonu için 8 futbolcuya çıkarıldı.

2026/2027 sezonunda ise bu sayı 7 futbolcuya düşürülecek. FIFA talimatları gereği uluslararası kiralık futbolcu transferinde ise sayı yine 6 olarak kaldı.

Kulüpler ve futbolcular arasındaki sözleşmeleri kapsayan 19. maddede yeni güncellemeler yapıldı. Talimata eklenen geçici maddede, "Bu talimatın 19. maddesinin 7. fıkrasının yürürlüğe girdiği tarih itibariyle başlamış ve devam eden sözleşmelerin eki ve/veya tamamlayıcı niteliğindeki TFF’ye ibraz edilmeyen her türlü sözleşmenin 31.07.2025 tarihine kadar TFF’ye sunulması zorunludur" ifadeleri yer aldı.

Kişisel gelir vergisinin futbolcular tarafından ödenmesine ilişkin konuda da düzenlemeler yapıldı. Talimatta, "Sözleşmenin tarafları, Türk vergi mevzuatı kapsamında tarafların kendisine yüklenen vergileri karşı tarafa yükleyen hükümler kararlaştıramaz. Aksi düzenlemeler geçersiz olup ayrıca disiplin ihlali olarak değerlendirilir" hükmü yer aldı.



