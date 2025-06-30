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TFF açıkladı: İşte Süper Lig'deki harcama limitleri!

TFF açıkladı: İşte Süper Lig'deki harcama limitleri!

30.06.2025 23:26:00
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Cumhuriyet Spor
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TFF açıkladı: İşte Süper Lig'deki harcama limitleri!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig kulüplerinin 2025-2026 sezonundaki harcama limitlerini belirledi.

TFF, 2025-2026 sezonu Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı.

Federasyonun açıklaması şu şekilde:

"Kulüp Lisans Kurulu, 30 Haziran 2025 tarihli toplantısında 2025-2026 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, Ek XIII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII D Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı EK XIII/D bendine göre T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınmak sureti ile hesaplanacağı belirtilmiştir.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın EK XIII E Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir."

TFF'nin açıkladığı harcama limitleri şu şekilde:



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