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TFF'den yabancı kuralı kararı! Resmen açıklandı...

TFF'den yabancı kuralı kararı! Resmen açıklandı...

30.06.2026 15:38:00
Güncellenme:
AA
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TFF'den yabancı kuralı kararı! Resmen açıklandı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de uygulanan yabancı futbolcu kuralı hakkında bir açıklama yayımladı.
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Türkiye Futbol Federasyonu, 10+4 olarak uygulanan yabancı futbolcu kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu.

Federasyonun internet sitesinden konuyla ilgili yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır."

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