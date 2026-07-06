Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF duyurdu: Süper Lig'de fikstür belli oluyor!

TFF duyurdu: Süper Lig'de fikstür belli oluyor!

6.07.2026 15:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
TFF duyurdu: Süper Lig'de fikstür belli oluyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun fikstür çekiminin yapılacağı tarihi duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.00'te başlayacak. Toplantıya, Süper Lig kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katılacak.

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu, 14 Ağustos'ta başlayacak.

DİĞER PROFESYONEL LİGLERİN FİKSTÜR ÇEKİMİ

Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, 10 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Nesine 2. Lig'in yeni sezonunun fikstür çekimi ise 13 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te, Nesine 3. Lig'in fikstür çekimi ise 14 Temmuz Salı günü saat 14.00'te aynı yerde gerçekleştirilecek.

İlgili Konular: #TFF #süper lig #Fikstür

İlgili Haberler

TFF açıklamıştı: Fenerbahçe'den yabancı kuralına sert tepki!
TFF açıklamıştı: Fenerbahçe'den yabancı kuralına sert tepki! Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Lig'de uygulanacak yabancı futbolcu kuralı hakkındaki kararına teki gösterdi.
Dünya Kupası'nda tartışma konusu olmuştu: TFF'den kamp merkezi hakkındaki iddialara kapsamlı yanıt!
Dünya Kupası'nda tartışma konusu olmuştu: TFF'den kamp merkezi hakkındaki iddialara kapsamlı yanıt! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kamp yaptığı merkez hakkında çıkan iddialar üzerine kapsamlı bir açıklama yayımladı.
TFF'den yabancı kuralı kararı! Resmen açıklandı...
TFF'den yabancı kuralı kararı! Resmen açıklandı... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de uygulanan yabancı futbolcu kuralı hakkında bir açıklama yayımladı.