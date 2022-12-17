TFF, FIFA, UEFA ve IFAB ile ters düşecek: Dünyada örneği yok

17 Aralık 2022 Cumartesi, 10:15

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, “Verdiği kararla ilgili orta hakeme birçok oyuncunun itiraz etmesinin önüne geçeceğiz. Hakemin yanına fazladan gelen oyuncuya para cezası vereceğiz” açıklaması büyük bir çelişkiyi ortaya koydu. Ne dünyada ne FIFA’da ne de UEFA’da böyle bir uygulamanın olmamasıyla birlikte, TFF, bu kararı devreye sokarsa, hem kendi disiplin talimatıyla hem de Uluslararası Futbol Birliği’nin (IFAB) kurallarıyla ters düşecek.

‘OYUNU KURALINA’ GÖRE OYNAMIYOR

IFAB, Oyun Kuralları kitabında, hakemin görevleri arasında “İhtar ve ihraç gerektiren bir ihlal yapan oyuncuya disiplin cezası verir” maddesine yer veriyor. Yine IFAB, bir futbolcunun hangi ihlali yaparsa sarı veya kırmızı kartla cezalandırılacağını açıkça belirtiyor.

HUKUKA AYKIRI

Büyükekşi’nin uygulayacaklarını açıkladığı karar, TFF’nin mevcut hiçbir talimatında yer almıyor. Dolayısıyla talimatta yazmayan bir durum karşısında oyunculara nasıl para cezası kesileceği hukuki boşluk doğuruyor.

KENDİ TALİMATINA BAKMADI

TFF Disiplin Talimatı’nın “Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” başlıklı 40. maddesi de Büyükekşi’nin uygulamaya koyacaklarını söylediği kararın boşa çıktığını gösteriyor. 40. maddede “Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında, birden fazla futbolcunun veya görevlinin birlikte hareket ederek bir müsabaka görevlisine hakaret etmesi, kararlarına karşı sportmenliğe aykırı şekilde itiraz ederek karşı çıkması, baskı kurmaya çalışması, tehdit etmesi, söz konusu kişiye karşı güç kullanması” halinde kulüplere para cezası verildiğini yazıyor. Bu ihlal yapılırsa kulüplere; her bir sarı kart için 3 bin TL, her bir kırmızı kart için 6 bin TL para cezası kesiliyor. TFF Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi ise “Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit” başlığıyla futbolcuların 2 ile 7 maç arasında men cezası alabileceğini belirtiyor.