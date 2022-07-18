TFF Hukuk Kurulları toplantısı 20 Temmuz'da

Türkiye Futbol Federasyonu, Hukuk Kuralları basın toplantısının 20 Temmuz Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 19:01
TFF Hukuk Kurulları toplantısı 20 Temmuz'da
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hukuk kurullarının tanıtım toplantısının 20 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulundan oluşan hukuk kurullarının başkan ile üyelerinin tanıtılacağı belirtildi.

Açıklamada, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin de katılacağı toplantının saat 16.00'da başlayacağı aktarıldı.


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