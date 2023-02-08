TFF: İkinci transfer ve tescil dönemi süresi uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ikinci transfer ve tescil döneminin 18 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 23:15
TFF: İkinci transfer ve tescil dönemi süresi uzatıldı
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transfer döneminin 18 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı.

TFF, Türkiye’de meydana gelen depremlerin ardından bugün sona erecek olan 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin uzatılması için FIFA'ya başvurmuştu.

TFF, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Federasyonumuz tarafından 06 Şubat 2023 tarihinde FIFA'ya yapılan resmi başvurumuz bugün itibarıyla onaylanarak, 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 18 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.


TFF türkiye futbol federasyonu Transfer dönemi

İlgili Haberler

Hataysporlu Rayane Aabid'ten Türkiye için bağış kampanyası

Hataysporlu Rayane Aabid'ten Türkiye için bağış kampanyası
Hatayspor'dan Christian Atsu ve Taner Savut açıklaması: Henüz ulaşamadık

Hatayspor'dan Christian Atsu ve Taner Savut açıklaması: Henüz ulaşamadık
Son Dakika... Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman: Ligden çekilme kararı alacağız

Son Dakika... Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman: Ligden çekilme kararı alacağız

En Çok Okunan Haberler