TFF ile İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu arasında işbirliği anlaşması!

6.09.2025 17:47:00
6.09.2025 17:47:00
AA
Türkiye Futbol Federasyonu ile İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu arasında, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçı öncesinde işbirliği anlaşması imzalandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) arasında 7 Eylül'de oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçı öncesinde işbirliği anlaşması imzalandı.

TFF'nin açıklamasına göre kadın futbolu, alt yaş kategori milli takımları ve futbol gelişimi gibi pek çok alanı kapsayan iş birliği anlaşması doğrultusunda iki ülkenin futbol kültürleri ve birikimlerinin bütünleşmesiyle her iki tarafa da faydalı olacak ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada ayrıca "İmzalanan bu iş birliği anlaşmasıyla ülkemizin İtalya ile ortaklık çerçevesinde ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ve İspanya-Fas-Portekiz ortaklığıyla düzenlenecek olan 2030 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarına da karşılıklı olarak katkı sağlanması amaçlanıyor" denildi.

İlgili Konular: #TFF #İspanya Futbol Federasyonu #anlaşma

