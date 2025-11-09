TFF kaynakları bini aşkın futbolcu ve teknik direktörün disipline sevk edildiğini söyledi: Arada büyük dalga

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, 15 gün önceki, “Bahis oynayan 152 hakem var, gereği yapılacak” açıklamasıyla başlayan ve aslında aylardır İstanbul Başsavcılı’ğının, İçişleri, Spor ve Maliye bakanlıkları ile birlikte yürüttüğü yasadışı bahis operasyonu genişledi. Milli maçlar nedeniyle verilecek arada tüm amatör ve profesyonel liglere de sıçrayacağı ve milli maç arasında TFF tarafından bini aşkın futbolcu, teknik direktör ve yöneticinin PFDK’ya sevk edileceği öğrenildi.

İşin karapara boyutunu ise İstanbul Başsavcılığı, MASAK ve siber polis üstlenmiş durumda. TFF’e yakın kaynaklar, bazı Süper Lig futbolcularının da bahis oynamış olabileceğine dikkat çekerlerken ağırlığın TFF 1, 2 ve 3. liglerle amatör kümelerde olduğu belirtildi.

BİNİ AŞKIN!

TFF’nin önceki yönetimlerinin yasal bahis şirketleri ile yaptığı resmi sponsorluklar sonrası hakemlerin, Türkiye’deki kayıtlı bahis sitelerine üye oldukları kesinleşirken bazı isimlerin hiç oynamadığı, bazı isimlerin ise kendi maçları dışındaki müsabakalara oynadığı ortaya çıktı. Hakemler gibi futbolcularda da aynı sıkıntı söz konusu. O dönem özellikle bazı TFF yöneticilerince, bahis uygulamalarına girmeleri için teşvik edildikleri iddiası giderek güçleniyor. Özellikle iki yöneticinin adı ön plana çıkarken, ifade veren bazı hakemlerin iki yöneticinin adını verdiği de öğrenildi. Takip altındaki futbol paydaşlarının sayısı şu an için binlerle ölçülüyor.

LİGLER DURMAYACAK!

TFF, bu skandalın hakemfutbolcu-teknik adam ayağını üstlenirken İstanbul Başsavcılığı’nın yürüttüğü karapara ve yurtdışı bahis konusu ise büyük bir gizlilik içinde yapılıyor. Özellikle, hesaplarına el konan aracı para kurumlarının yasadışı bahis şirketlerinin Gürcistan ve Sırbistan’daki bağlantılarına yollamış olabilecekleri parayı takip eden MASAK, bazı futbol karakterlerinin “garip” Kıbrıs’ın da içinde olduğu yurtdışı seyahatlerini de geriye dönük olarak inceliyor. Bu ülkelerde adı “bahis baranou”na çıkan isimlerle mevcut futbol yöneticilerinin telefon görüşmelerinin de polisin elinde olduğu sızan bilgiler arasında. Yasa dışı bahiste dönen paranın büyüklüğü ise bazı kaynaklarca 100 milyar doların üzerine çıktığı şeklinde ifade edilmişti.

TFF, eğer İstanbul Başsavcılığı gereken onayı verirse önümüzdeki günlerde, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü’nden de aldığı bilgiler doğrultusunda ikinci büyük dalgayı başlatacak. Bahis oynayan futbolcular tedbirli olarak ceza kuruluna verilecekleri için takımlarında kadro dışı kalacaklar. Bir TFF yetkilisi, en alt ligden en üst lige kadar organizasyonun planlandığı gibi devam edeceğini ve liglerin durmasının ya da tatil edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Özellikle bu operasyonun yeşil sahalardaki kirli isimleri temizleyeceği ve şu an için altyapılarda oynayan 18 yaş bandındaki futbolculara şans tanınacağı da tahmin ediliyor. Adı bahis işine karışan futbolcuların sözleşmeleri ise tazminatsız olarak tek taraflı fesh edilebilecek.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da “Bu operasyon liglerin hakkaniyet çizgisinde oynanması için yapılıyor” diyerek futbola ara verileceği yolundaki manipülasyonlara sert tepki gösterdiği öğrenildi. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın temiz futbol, temiz spor adına düğmeye basanlara teşekkür ettiği ve özellikle İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Spor Bakanlığı içindeki birimleri kutladığı da sızan bilgiler arasında.

BASKETTE DE BENZER SÜREÇ OLABİLİR

Futboldaki bahis skandalının bir benzerinin basketbolda da olabileceği Ankara’ya yakın kaynaklarca ifade edildi. Özellikle atılan toplam sayı üzerinden oynanan bahislere yurt dışı şirketler aracılğıyla yüklü miktarda para yatırıldığı konuşuluyor. Bu paraları basketbol camiası üzerinden profesyonel veya profesyonellerle bağlantılı isimlerin yatırıp yatırmadığı ise henüz netleşmiş değil.