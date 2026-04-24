TFF kritik maça Yasin Kol’u atadı, Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi

Süper Lig’de şampiyonluğu büyük ölçüde belirleyecek pazar günkü Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki ezeli rakip arasında “hakem kavgası” başladı. Türkiye Futbol Federasyonu derbiyi hakem Yasin Kol’un yöneteceğini açıkladı. Kol bu sezon ligdeki 4. derbisine çıkacak. 38 yaşındaki hakem, Galatasaray-Beşiktaş (1-1), Fenerbahçe-Galatasaray (1-1) ve Fenerbahçe- Beşiktaş (1- 0) karşılaşmalarında görev almıştı. Tüm bu derbilerde takımlar Kol’un verdiği kararlara isyan etmişti.

TFF’YLE İLİŞKİ ASKIDA

Derbiye Kol’un atanmasının ardından ilk açıklama Galatasaray’dan geldi. Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, “Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla askıya alınmıştır” ifadelerini kullandı.

‘SAKIN HA!’

Özbek’in bu açıklamasına F.Bahçe’den yanıt geldi. Sarı-Lacivertli kulüp, G.Saray’a “Sakın ha sarıyı çıkarma.. Sakın ha kırmızıyı gösterme.. Sakın ha VAR’a gitme.. Sakın ha penaltı verme.. Sakın ha bazı konuları açma.. Sakın ha.. Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi ‘ilişkiler askıya’. Sıra bu maçta mı?” yanıtını verdi.

KARŞILIKLI ATIŞMA!

Sarı-Kırmızılı kulüp, F.Bahçe’nin bu yanıtı üzerine “Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi...” açıklamasını yaptı. F.Bahçe’den G.Saray’a “Kişi kendinden bilir işi” cevabı geldi.

F.BAHÇE‘DEN OSIMHEN İTİRAZI

F.Bahçe, G.Saraylı Osimhen’in kolundaki kırığı korumak için maçta kullandığı sert ekipmanın diğer oyunculara risk oluşturduğu gerekçesiyle, Nijeryalı futbolcunun derbide forma giymemesi adına TFF’ye başvuracak.

ASENSIO MÜJDESİ

3 hafta forma giyemeyen Asensio sakatlığını atlatırken derbide oynayabilecek.

BAK’A TEPKİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, G.Saray’ın salon projesinin temel atma töreninde kürsüde “Tesisimiz hayırlı olsun. Türk sporu için büyük G.Saray için şampiyon Cim-Bom için Türkiye Milli Takımı için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Bak’ın bu sözlerine F.Bahçe camiası büyük tepki gösterdi.