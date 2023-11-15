TFF kulak tıkadı: Süper Kupa için Suudi Arabistan ısrarı sürüyor, çelişkiler büyük!

Yayınlanma: 15.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 15.11.2023 - 04:00

Kamuoyu ve spor çevreleri, iki ezeli rakibin bu önemli mücadelesinin Cumhuriyetimizin 100. yılının şerefine ülkemizde adı Atatürk olan statlardan birinde oynanması yönünde uzun süredir isteklerini yineliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin divan kurulları, derbinin Türkiye’de olması yönünde karar aldı. Ancak hem TFF hem de başkan Mehmet Büyükekşi, bu taleplere adeta kulaklarını tıkadı. Büyükekşi, her fırsatta Cumhuriyetimizin 100. yılında UEFA’nın Euro 2032’yi İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceğimizi açıklamasının verdiği gururdan bahsediyor. Buna karşın “mali” gerekçeler ön plana çıkarılarak Suudi Arabistan’la 5 yıllık bir planlama yapılıyor. İki kulübün, Süper Kupa organizasyonundan kazanacağı toplam paranın 4 milyon Avro olacağı öğrenildi. Kupayı kazanan takım 2.2 milyon Avro, kaybeden 1.8 milyon Avro alacak.

HANİ YETERLİYDİK?



Büyükekşi, “Kardeş ülkemiz” dediği Suudi Arabistan’da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için “Süper Kupa’nın dünyada birçok televizyon kanalında gösterilmesini sağlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlamalarını tüm dünyaya göstermiş olmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı. Spor kamuoyu ise ülkemizdeki statlarla, ulaşım imkânlarıyla, altyapıyla, tarihi ve kültürel değerlerle övünen TFF’nin, Süper Kupa’yı Türkiye’de oynatıp tüm dünyaya 100. yıl kutlamalarını neden göstermediğini merak ediyor. Mehmet Büyükekşi, “Euro 2032’yi aldık ve tüm şartlarımızın yeterli olduğunu dünya görmüş oldu” derken, TFF’nin Süper Kupa finalini ülkemiz yerine Suudi Arabistan’dan dünyaya duyurma merakı yaşanan çelişkiyi ortaya koyuyor.

