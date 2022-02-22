TFF milli maça taraftarların ücretsiz girebileceğini açıkladı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 23 Şubat'ta İzmir'de Sırbistan ile yapacağı karşılaşmayı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.

AA
22 Şubat 2022 Salı, 13:00
TFF milli maça taraftarların ücretsiz girebileceğini açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, stadyumlara giriş şartlarını taşıyan futbolseverler, maç günü statta bulunan Passolig gişesinden biletlerini ücretsiz olarak temin edebilecek.

Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin, stadyum gişesine giderek kimlik ve HES kodlarını ibraz etmeleri ve maçın başlamasından en az 1-2 saat önce biletlerini temin etmesi gerekiyor.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.


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