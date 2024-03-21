TFF, milli takımın yeni sponsorunu açıkladı!

Yayınlanma: 21.03.2024 - 15:03

Güncelleme: 21.03.2024 - 15:03

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 11teamsports ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Dört yıllık anlaşma ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve diğer Avrupa ülkelerindeki Türk taraftarların resmi milli takım ürünlerine erişimininin sağlanması amaçlandığı belirtildi.

Öte yandan anlaşmada online ve fiziki mağaza işletimi ile perakende dağıtım desteğinin yanında, özel tasarımlarla milli takıma katkıda bulunulacak.