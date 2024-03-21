TFF, milli takımın yeni sponsorunu açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sponsorluk anlaşması imzalandığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 11teamsports ile sponsorluk anlaşması imzaladı.
Dört yıllık anlaşma ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve diğer Avrupa ülkelerindeki Türk taraftarların resmi milli takım ürünlerine erişimininin sağlanması amaçlandığı belirtildi.
Öte yandan anlaşmada online ve fiziki mağaza işletimi ile perakende dağıtım desteğinin yanında, özel tasarımlarla milli takıma katkıda bulunulacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe taraftarından geceye damga vuran pankart
- Yeni AYM Başkanı belli oldu!
- 'İntihar değil cinayet'
- Altınok vergi ödemediği daireleri doğruladı
- Malvarlığının listesini açıkladı!
- 'Ekonomide olumlu tablo' için tarih verdi
- 'Allah'ın emanetleri'ni gizlemiş!
- CHP’ye desteğini açıkladı!
- Gezi Parkı yeniden İBB'nin!
- Merkez Bankası'ndan sürpriz adım