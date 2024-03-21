TFF'den hakemler için yeni karar: Süper Lig'de analiz uygulaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Hakem Analiz Uygulaması"nı başlattı. Süper Lig'in 30. haftası itibarıyla karşılaşmalarda mücadele edecek takımların analizlerinin, maçlar öncesinde müsabakayı yönetecek hakemlere iletilmeye başlandığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 13:51
TFF'den hakemler için yeni karar: Süper Lig'de analiz uygulaması!
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Akademisi, Süper Lig'de analiz uygulaması başlattı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'in 30. haftası itibarıyla karşılaşmalarda mücadele edecek takımların analizlerinin, maçlar öncesinde müsabakayı yönetecek hakemlere iletilmeye başlandığı belirtildi.

UEFA'DA BENZER BİR SİSTEM KULLANIYOR

UEFA'nın da benzer bir sistem kullandığının ifade edildiği açıklamada, uygulamanın takım dizilişi, hücum ve savunma anlayışı, geçişler, duran toplar, fauller, sarı, kırmızı kart ve ofsayt pozisyonları gibi başlıklar altında yapılan analizlerle hakemlerin maç performanslarına katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

Hakem Akademisinin bu yeni uygulamasında yapılan analizlerin, takımların oynadıkları son 3 maçın veri ve görüntüleri dikkate alınarak güncelleneceği, böylelikle hakemlerin oynanacak müsabakalara daha hazırlıklı ve donanımlı çıkmalarının sağlanacağı aktarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakemlerin eğitimi ve gelişimi konusunda çalışmalarına devam eden Hakem Akademisi, Süper Lig hakemleri özelinde yeni bir uygulamaya imza attı. Trendyol Süper Lig'in 30. Haftası itibarıyla maçlarda mücadele edecek her iki takımın ayrı ayrı analizleri maçlar öncesinde müsabaka hakemlerine iletilmeye başlandı.

UEFA da benzer bir uygulamayı, UEFA müsabakalarında görev alacak hakemlere yönetecekleri maçlardaki takımların analizlerini yapıp ileterek gerçekleştiriyor. Takım dizilişi, hücum anlayışı, savunma anlayışı, geçişler, duran toplar, fauller, sarı ve kırmızı kart pozisyonları ve ofsayt pozisyonları gibi başlıklar altında yapılan analizler doğrultusunda hakem maç performanslarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Hakem Akademisinin bu yeni uygulamasında yapılan analizler, takımların oynadıkları son 3 maçın veri ve görüntüleri dikkate alınarak güncellenecek. Böylelikle hakemlerin oynanacak müsabakalara daha hazırlıklı ve donanımlı çıkmaları sağlanacak."


TFF haberleri hakem haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar

TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar
Sayı artabilir: TFF'de istifa şoku!

Sayı artabilir: TFF'de istifa şoku!
TFF'deki görevinden istifa etmişti: Talat Papatya bırakma nedenini açıkladı!

TFF'deki görevinden istifa etmişti: Talat Papatya bırakma nedenini açıkladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe tarihi toplantı kararını KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe tarihi toplantı kararını KAP'a bildirdi!
Şubat ayında en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu

Şubat ayında en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu
Büyükekşi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için açıklama

Büyükekşi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için açıklama
Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder’den olaylı maç yorumu: ‘Öyle sevinmeleri uygun değildi’

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder’den olaylı maç yorumu: ‘Öyle sevinmeleri uygun değildi’
Direndiler, kazandılar: 12 gündür süren grev kazanımla sonuçlandı

Direndiler, kazandılar: 12 gündür süren grev kazanımla sonuçlandı
Hindistan’da YouTuber Elvish Yadav yılan zehri iddiasıyla tutuklandı

Hindistan’da YouTuber Elvish Yadav yılan zehri iddiasıyla tutuklandı
Uzmanı sıraladı: İş görüşmesinde kullanmaması gereken 4 ifade

Uzmanı sıraladı: İş görüşmesinde kullanmaması gereken 4 ifade
Robinho’nun tecavüz davasında son karar: Hapis cezasını ülkesinde çekecek

Robinho’nun tecavüz davasında son karar: Hapis cezasını ülkesinde çekecek