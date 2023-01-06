TFF resmen açıkladı! İşte yeni hakem listesi...

06 Ocak 2023 Cuma, 08:12

Spor Toto Süper Lig'de kalan dönemde görev yapacak hakemler ve VAR hakemlerinin listesi açıklandı.

Sporx'te yer alan habere göre, Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursları'nın ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi.

Süper Lig hakemlerinin arasına Cihan aydın, Burak Pakkan, Turgut Doman, Direnç Tonusluoğlu, Yiğit Arslan ve Murat Erdoğan eklendi. Böylece ligdeki hakem sayısı 29'a yükseldi.

Hakemliği bıraktığını açıklayan Özgüç Türkalp'in yerine yeni atama yapılmadı.

HAKEM LİSTESİ

Zorbay Küçük

Yaşar Kemal Uğurlu

Kadir Sağlam

Erkan Özdamar

Ali Palabıyık

Burak Pakkan

Sarper Barış Saka

Burak Şeker

Murat Erdoğan

Bahattin Şimşek

Arda Kardeşler

Cihan Aydın

Ali Şansalan

Ümit Öztürk

Suat Arslanboğa

Turgut Doman

Mert Güzenge

Volkan Bayarslan

Mustafa Kürşad Filiz

Mete Kalkavan

Çağdaş Altay

Hüseyin Göçek

Tugay Kaan Numanoğlu

Halil Umut Meler

Direnç Tonusluoğlu

Yiğit Arslan

Abdülkadir Bitigen

Atilla Karaoğlan

Yasin Kol

VAR HAKEMİ LİSTESİ

Mustafa İlker Coşkun

Serkan Tokat

Mustafa Öğretmenoğlu

Özgür Yankaya

Emre Malok

Onur Özütoprak

Hakan Ceylan

Alper Ulusoy

Alper Çetin

Koray Gençerler

Erkan Engin

Bülent Birincioğlu

İşte o listeler: