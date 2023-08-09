TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Demirel oldu

Yayınlanma: 09.08.2023 - 22:01

Güncelleme: 09.08.2023 - 22:01

TFF, Tahkim Kurulu başkanlığına Mustafa Demirel'in atandığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun 09 Ağustos tarihli toplantısında Tahkim Kurulu üyesi Mustafa Demirel'in Tahkim Kurulu Başkanı, Tahkim Kurulu yedek üyesi Yavuz Aksoy'un ise Tahkim Kurulu Asıl Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir." denildi.