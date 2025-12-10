Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF Tahkim Kurulu'ndan 86 futbolcunun bahis cezasına onama!

10.12.2025 22:06:00
AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 86 futbolcunun itirazlarının oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle aldıkları cezalara itiraz eden futbolcuların dosyalarını incelemeye devam ediyor.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, bugün yaptığı toplantıda 86 futbolcunun itiraz dosyalarını görüştü.

86 OYUNCUNUN CEZASI ONANDI

Tahkim Kurulu, 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 86 futbolcunun itirazlarını, oy birliğiyle reddetti.

Açıklamada kurulun, futbolcuların itirazlarını incelediği ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik bulunmadığı bildirildi.

