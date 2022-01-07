TFF Tahkim Kurulu, Süper Lig'den 3 kulübün para cezalarını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübe verilen para cezalarını onadı.
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Göztepe'ye çeşitli gerekçelerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından uygulanan para cezalarına yapılan itirazların reddedildiği belirtildi.
Açıklamada, Beşiktaş'ın 182 bin, Fenerbahçe'nin 48 bin ve Göztepe'nin 32 bin liralık para cezalarının onandığı kaydedildi.
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