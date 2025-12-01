Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF tarihi duyurdu: Türkiye Kupası'nda gruplar belli oluyor!

TFF tarihi duyurdu: Türkiye Kupası'nda gruplar belli oluyor!

1.12.2025 17:11:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
TFF tarihi duyurdu: Türkiye Kupası'nda gruplar belli oluyor!

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda grupların 5 Aralık Cuma günü çekilecek kurayla belli olacağını açıkladı.

Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi 5 Aralık Cuma günü yapılacak.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY GRUP AŞAMASINDAN KATILIYOR

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek kura çekimi, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katılacak.

İlgili Konular: #TFF #ziraat türkiye kupası #kura çekimi

İlgili Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu başlıyor!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu başlıyor! Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. eleme turu, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Kupası'nda düdük çalacak hakemler belli oldu!
Türkiye Kupası'nda düdük çalacak hakemler belli oldu!  Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda görev alacak hakemler açıklandı.
9 kişi kalan Konyaspor Türkiye Kupası'nda 4. turda!
9 kişi kalan Konyaspor Türkiye Kupası'nda 4. turda! Konyaspor, Türkiye Kupası'nın 3. turunda kendi sahasında ağırladığı 12 Bingölspor'u 4-2 mağlup ederek bir üst tura ismini yazdırdı.