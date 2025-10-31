9 kişi kalan Konyaspor Türkiye Kupası'nda 4. turda!

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Konyaspor ile 3. Lig ekibi 12 Bingölspor karşı karşıya geldi.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Konyaspor, 4-2'lik skorla kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, dakika 6'da Marius Ştefanescu, dakika 18'de İsmail Esat Buğa, dakika 62'de Morten Bjorlo ve dakika 67'de Melih Bostan kaydetti.
Konuk ekip 12 Bingölspor'un gollerini ise 15. dakikada Muhammed Burak Çelik ile 77. dakikada Batuhan Kara attı.
KONYASPOR 9 KİŞİ KALDI
Konyaspor'da Yasir Subaşı, 21. dakikada 90+5. dakikada ise Tunahan Taşçı kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Konyaspor, bu sonuçla adını 4. tura yazdırırken, 12 Bingölspor ise kupaya veda etti.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Kemal Mavi, Onur Gülter
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Mücahit İbrahimoğlu (Dk. 84 Ahmet Tırpancı), Utku Eriş, Clausic, Yasir Subaşı, İsmail Esat Buğa (Dk. 75 Efe Seçil), Stefanescu (Dk. 75 Tunahan Taşçı), Pedrinho, Bjorlo, Kaan Akyazı (Dk. 66 Andzouana), Melih Bostan (Dk. 84 Eren Cemali Yağmur)
12 Bingölspor: Oğzuhan Çelik, Mustafa Eren Damar, Berkay Arı (Dk. 46 Muhammed Şahingöz), Faruk Öcal, Hüseyincan Kırıkcı (Dk. 75 Yiğit Köse), Melih Alcu, Halil İbrahim Sevinç, Muhammed Burak Çelik (Dk. 46 Osman Şahin), Eren Emre Aydın (Dk. 46 Berk Ali Nizam), Yusuf Efe Saydam (Dk. 75 Batuhan Kara), Umut Dilek
Goller: Dk. 5 Stefanescu, Dk. 18 İsmail Esat Buğa, Dk. 62 Bjorlo, Dk. 66 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 14 Muhammed Burak Çelik, Dk. 76 Batuhan Kara (12 Bingölspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 20 Yasir Subaşı, Dk. 90+4 Tunahan Taşçı (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Utku Eriş, Dk. 43 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 38 Halil İbrahim Sevinç, Dk. 46 Melih Alcu (12 Bingölspor)