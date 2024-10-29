TFF yayımladı: İşte Süper Lig'de 10. haftanın VAR kayıtları!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 10. haftasında oynanan müsabakaların VAR kayıtlarını yayımladı.
Süper Lig'de 10. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
TFF'nin paylaştığı videoda Kasımpaşa - Samsunspor ve Başakşehir - Eyüpspor müsabakalarının VAR kayıtları yer aldı.
Yayımlanan VAR kayıtları şu şekilde:
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