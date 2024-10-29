TFF yayımladı: İşte Süper Lig'de 10. haftanın VAR kayıtları!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 10. haftasında oynanan müsabakaların VAR kayıtlarını yayımladı.

TFF yayımladı: İşte Süper Lig'de 10. haftanın VAR kayıtları!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 20:43

Süper Lig'de 10. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

TFF'nin paylaştığı videoda Kasımpaşa - Samsunspor ve Başakşehir - Eyüpspor müsabakalarının VAR kayıtları yer aldı.

Yayımlanan VAR kayıtları şu şekilde:


Etiketler: #TFF #var #VAR Kayıtları #süper lig

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