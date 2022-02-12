TFF yayın ihalesi süreci ile ilgili bilgi verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ile TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenecek ihaleye ilişkin doküman alma süreci ile ilgili duyuru yapıldı.
TFF, yayın haklarının devrine ilişkin ihalede doküman alma sürecinin tamamlandığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak'ta başlayan süreçte, yayın ihalesine katılabilmek için 36'sı yurt dışından olmak üzere toplam 46 firma, IMG Media firması danışmanlığında ihale komisyonu tarafından belirlenen yayın hakkı paketlerine ilişkin şartname edindi.
İhale şartnamesini alan firmalardan gelen tüm soruların cevaplandığı aktarıldı.
Söz konusu firmalar tekliflerini, 14 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'e kadar, elden veya elektronik posta yoluyla Deloitte Türkiye yetkililerine teslim edebilecek.
Bununla birlikte 14 Şubat Pazartesi günü elden verilecek tekliflerin, Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri adresinde Deloitte Türkiye yetkililerine teslim edilmesi gerekecek. Noter tarafından açılan teklifler, değerlendirilmek üzere Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan ihale komisyonuna sunulacak.
Komisyonun teklifleri değerlendirmesinin ardından ihale 21 Şubat'ta sonuçlandırılacak.
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