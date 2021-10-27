TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK ve yayın ihalesi için tarih verdi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni yayın ihalesi ve Merkez Hakem Kurulu hakkında konuştu.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu.
Özdemir, yeni yeni ihalesi konusunda son durumu paylaştı;
"Yayın ihalesini Aralık-Ocak aylarında sonuçlandıracağız. Son sözleşme 5 yıllık bir sözleşmeydi. Süreye de karar verip ihaleyi yapacağız. Ne kadar talep gelirse ihaleye o kadar faydalı olacağını düşünüyorum.''
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu için ise, "Bir iki gün içerisinde MHK'nin yeni başkanını açıklayacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor. İsimler var, bir tanesinde karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.
YABANCI SAYISI
"8-9 takım sahaya 11 yabancı ile çıktı. Altyapıya önem vermeliyiz. Milli Takım'a oyuncular vermeliyiz. 8+3 kararı verdik, 10. hafta itibariyle takımlar 6,9 ortalamasında yabancı oynatmış. 8 hak verdik, onlar 7 oyuncu oynatmış! 5'in altında yabancıyla oynayan var. Şimdi kulüpler altyapıdan oyuncu oynatıyor. Fenerbahçe'de bunu gördük. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz yetişti. Trabzonspor da aynı şekil. Biz bu kuralı getirmeseydik, eskisi gibi devam ederdi. 6+5'e kadar düşürmede kararlıyız."
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kadınlar Süper Ligi'nin bu sezon 24 takımla oynanacağını açıkladı.
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