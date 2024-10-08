TFF, yeni hakem gelişim direktörünü açıkladı!

Yayınlanma: 08.10.2024 - 22:25

Güncelleme: 08.10.2024 - 22:25

TFF, Vitor Melo Pereira'nın Hakem Gelişim Direktörü görevine getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira bugün itibariyle görevine başlamıştır.

Kendisi; Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Yönetim Kurulu Danışmanı Serdar Yıldız da yer aldı.

Uzun yıllar boyunca elit seviyede FIFA hakemliği yapmış ve kendi ülkesi olan Portekiz ile birlikte pek çok ülkede hakem yöneticiliği görevlerinde bulunan Vitor Melo Pereira'nın; MHK bünyesindeki bu görevi ile Türk hakemliği eğitim sisteminin yeniden kurgulanması ve yeni yeteneklerin kazandırılması konularında büyük katkılar sağlayacağına dair inancımız yüksektir.

Kendisi tam zamanlı olarak hizmet verecek olup, sözleşme süresi iki yıldır." denildi.