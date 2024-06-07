TFF Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Üçdan'a İtalya'nın Yıldız Şövalyesi Nişanı Verildi

Yayınlanma: 07.06.2024 - 17:14

Güncelleme: 07.06.2024 - 17:14

İtalya'nın İzmir Konsolosluğu tarafından düzenlenen İtalya Cumhuriyeti'nin 78. kuruluş yıldönümünün kutlamaları töreninde, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve İtalya'nın İzmir Başkonsolosu Daniele Bianchi tarafından nişanını alan TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan, "2022 yılında yapılan Antalya Diplomasi Formu'nda iki ülke arasında geliştirilen çalışmalar neticesinde bu onurlu ödüle layık görüldüm. TFF Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi'nin liderliği ve Yönetim Kurulumuzun özenli çalışmaları sonucu 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile birlikte ortak ev sahipliği yapacak olmamızın da gururunu yaşıyorum. Bana bu onurlu ödülü layık gören İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya teşekkür ederim" dedi.