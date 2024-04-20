TFF yönetiminde değişiklik açıklandı!

TFF'de Talat Papatya'dan boşalan Trendyol 1. Lig sorumluluğuna Volkan Can'ın getirildiği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 22:21
TFF yönetiminde değişiklik açıklandı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), görevinden istifa eden Talat Papatya'nın yerine Volkan Can'ın getirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol 1. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Talat Papatya'nın yerine 2. ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Volkan Can; 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştir."


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