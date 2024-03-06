TFF, YouTube'dan şifresiz maç yayımlayacak
TFF, 2. Lig ve 3. Lig maçlarının TFF YouTube kanalında yayımlanacağını duyurdu.
TFF 2. ve 3. Lig maçları TFF YouTube kanalında canlı yayımlanacak.
Test yayınlarının ardından her hafta düzenli olarak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maç TFF kurumsal YouTube kanalından canlı yayımlanacak.
İlk canlı test yayını Kastamonuspor - Sarıyer maçı olacak.
TFF 2 Lig Kırmızı Grup'ta, saat 14.00'te, Kastamonuspor ile Sarıyer arasında Kastamonu Gazi Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka ilk canlı test yayını olarak TFF YouTube kanalında yayımlanacak.
Test yayınlarının tamamlanmasının ardından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden tüm kulüplerin her hafta en az birer maçının canlı yayınlanmasıyla, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de birbirinden yüksek mücadelenin olduğu maçların izlenirliğinin ve kulüplere olan ilginin artırılması, ayrıca bu liglerde oynayan yetenekli futbolcuların da tüm dünyada futbolseverler tarafından izlenebilmesinin sağlanması hedefleniyor.
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